Herida una mujer en un accidente entre un camión y un turismo en la A‑66
Una mujer de 67 años ha resultado herida tras quedar atrapada en su vehículo tras una colisión con un camión en la A‑66, en Vallejera de Riofrío
Una mujer de 67 años ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado este martes en el kilómetro 406 de la autovía A‑66, en sentido Salamanca, a la altura del término municipal de Vallejera de Riofrío, según informa 112 CyL.
En el suceso se vieron implicados un turismo y un camión. La mujer quedó atrapada en el interior del turismo tras la colisión y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para su liberación.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Salamanca y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.
La herida, que permanecía consciente, fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Las causas del accidente están siendo investigadas