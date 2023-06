El alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, candidato al Senado por Salamanca

Luis Francisco Martín, recién proclamado alcalde de Béjar gracias al apoyo del partido de VOX, forma parte de las listas de candidatos al senado por Salamanca. Concretamente como primer suplente de la candidata, Esther Basilia Del Brío González.

Si se diese el caso de una victoria electoral del Partido Popular en las generales del 23J y la formación decidiese que la candidata formara parte de los órganos de gobierno, alejada del senado, el alcalde bejarano pasaría a ser senador.

Al habla con Luis Francisco Martín, alcalde de Béjar, éste manifestó su satisfacción por formar parte de la candidatura. Pero, según el regidor bejarano, el Senado no es una posibilidad que esté siendo contemplada en su futuro político. "Soy el primer suplente, es una ilusión. Sentimental, más que real, la senadora es una gran parlamentaria y yo no siquiera me planteo esa posibilidad. En mi cabeza está solo ser el alcalde de Béjar, que hay mucho por hacer. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza porque es una posibilidad remota”, manifestó el edil, en declaraciones a i-bejar.com. Martín añadió que se encuentra en plena “reorganización del Ayuntamiento”, con las delegaciones genéricas y específicas para llevarlas a pleno. "Mi esfuerzo se debe a Béjar y aquí es donde voy a estar”, manifestó el alcalde.

Gestión del Teatro Cervantes

En otro orden de cosas cabe destacar que, como empresario, Martín era el encargado de la gestión del Teatro Cervantes, tras su nombramiento como alcalde y fruto de la incompatibilidad de funciones, no podrá seguir siendo el gestor de la escena bejarana, teniendo que salir a concurso. Hasta entonces algunas de las actuaciones previstas, como la del primer concierto de la Banda Municipal, podrían verse afectadas.