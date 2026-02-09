La Covatilla se ve obligada a cambiar de planes

La estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla no ha podido abrir finalmente este lunes, pese a que ayer se contemplaba esa posibilidad si las condiciones lo permitían. Así lo ha comunicado la propia estación a primera hora de la mañana a través de sus redes sociales, señalando que la meteorología ha vuelto a impedir la apertura.

Según informa la estación, el cierre se debe al temporal de lluvia y viento que afecta a la zona, al corte de la carretera de acceso y a la activación de un aviso amarillo de la AEMET por riesgo de deshielo. Desde la dirección se destaca que, a pesar del esfuerzo realizado por los trabajadores, la seguridad debe prevalecer tanto para los usuarios como para el personal.

Posteriormente, La Covatilla ha concretado que la estación permanecerá cerrada hasta el jueves, 12 de febrero, debido a estas condiciones adversas. Durante este periodo, los equipos continuarán trabajando en tareas de mantenimiento y preparación de las instalaciones.

El objetivo ahora se centra en poder abrir el viernes, siempre que la evolución del tiempo lo permita. Desde la estación aseguran que, aunque las instalaciones estén cerradas al público, se sigue trabajando intensamente para dejar la estación en las mejores condiciones posibles de cara al fin de semana.