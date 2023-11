El alcalde de Béjar coacciona a los concejales del PP con multa de 500.000 €

Fue durante el pasado mes de agosto y lo denuncian los socialistas en rueda de prensa: el alcalde ha tomado medidas para impedir que los concejales del PP presenten una moción de censura contra él. Estas medidas consisten en obligar a los concejales a firmar un documento en el que se comprometen a no presentar la moción, con la amenaza de una sanción de medio millón de euros.

Antonio Cámara y José Luis Rodríguez Celador daban a conocer la información ayer. A preguntas del grupo socialista a todos y cada uno de los concejales que asistieron a las comisiones, cuatro de ellos admitieron un asunto “tremendamente grave”. Los otros dos no lo negaron. Los concejales del PP admitieron que a mediados del mes de agosto les pusieron para firmar un documento en el que se comprometían a no presentar una moción de censura contra el alcalde, apercibiéndose con una sanción de 500.000 euros. “Yo creo que es algo absolutamente inaudito, yo creo que no se ha visto en ningún sitio, yo creo que no hay municipio de este país que haya tenido constancia de un hecho como este”, destacó Rodríguez Celador.

Reuniones secretas y Caso asesores.

Los ediles del PP también se comprometían a mantener en secreto las reuniones que mantenían. Cuatro de los concejales que entonces formaban parte del equipo de gobierno del Partido Popular han reconocido haber firmado este documento. Otros dos no lo han negado. El asunto está relacionado con el Caso Asesores, pues a esta reunión había asistido también el asesor del alcalde. Una concejal del PP manifestó que el controvertido asesor del alcalde —que algunos medios han vinculado con notables hechos delictivos en otros países— les dijo que quien no firmara el documento “perdería las delegaciones”.

Dimisión del alcalde.

“Entendemos que esto es la gota que colma el vaso. La dimisión del señor alcalde es una exigencia de la ciudadanía” insistió el concejal socialista. “Si no es él por su propia voluntad, deberían de ser sus compañeros o su partido”. Manifestó Rodríguez Celador, que también reveló que los ediles del PP aseguran haberse sentido amenazados.

El portavoz del grupo socialista considera que es un tema de extrema gravedad que “se utilicen tácticas mafiosas” para el control de un equipo de trabajo.

Por su parte Antonio Cámara, concejal y diputado socialista considera que la situación actual en Béjar es muy grave, ya que los concejales del equipo de gobierno no son libres de decir lo que piensan. Cámara también considera que es importante apoyar el diálogo y el constitucionalismo, a pesar de las amenazas que están recibiendo los socialistas.