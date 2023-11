Continúa la crisis abierta en el Ayuntamiento de Béjar por el Caso Asesores

La polémica sigue instaurada en el seno del Ayuntamiento de Béjar desde la llegada del actual alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, a su cargo hace algo más de cuatro meses. El escandalo saltaba a la opinión pública hace un par de semanas cuando se conocía el cruce de denuncias entre los asesores de confianza del alcalde, de los cuales no ha transcendido de forma oficial su identidad, y la concejala del equipo de gobierno Olga García. Estos hechos motivaron una crisis de gobierno, y dentro del propio Partido Popular de Béjar, que se saldó en un primer momento con la supuesta rescisión de un contrato existente entre el Ayuntamiento de Béjar y los asesores, algo que fue anunciado por el propio alcalde Béjar en un comunicado y cuyo contrato hasta entonces había negado.

Por su parte la concejala del PP, Olga García, quien presentó una denuncia por amenazas contra el asesor del alcalde y manifestó que ni ella ni su compañera Araceli Dorado iban a trabajar más con Luis Francisco Martín, se mantenía fiel a su palabra y mantenía que no seguiría trabajando con el actual alcalde de Béjar. Incluso en una entrevista el pasado 27 de octubre a SER Salamanca aseguraba que apoyaría la reprobación al alcalde de Béjar presentada por el PSOE y que iba a ser votada en el pleno municipal tan solo tres días después.

El sábado conocíamos que Araceli Dorado, concejal Popular, mantenía su palabra y no iba a seguir a las ordenes de Luis Francisco Martín. Fue ella misma la que anunció a través de las redes sociales su decisión de dejar de ser concejala adscrita al Partido Popular de Béjar por los graves hechos ocurridos en los últimos meses y desveló que desde el Partido Popular se les pidió "que les diéramos unos días para sopesar si mantenían al actual alcalde en el sillón de mando o no. Su resolución ha sido mantenerle a pesar de los escándalos por todos conocidos", por lo que la número tres en las listas del Partido Popular de Béjar se reafirmó en su palabra de no seguir trabajando con Luis Francisco Martín.

Faltaba por saber que haría su compañera Olga García, si mantendría su palabra de no seguir trabajando con Luis Francisco Martín o si por el contrario se desdeciría y continuaría trabajando a las ordenes del regidor bejarano. Y así fue, el pasado lunes conocíamos que Olga García a pesar de haber repetido en innumerables ocasiones que no trabajaría más con el actual alcalde y que apoyaría la reprobación al alcalde de Béjar hizo todo lo contrario, votó junto a sus compañeros del equipo de gobierno y en contra de la reprobación al alcalde.

Esto no impidió que el Alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, fuera reprobado durante la sesión plenaria gracias a los votos de PSOE (7), TAB (1) y Araceli Dorado quien aun estando adscrita al PP, voto a favor, manteniendo así su palabra. Reprobación que no parece importar a Luis Francisco Martín quien animó a la oposición a presentar una reprobación en cada uno de los plenos que faltan de aquí al final de la legislatura.

Tanto Tú Aportas como el PSOE exigen al alcalde de Béjar su renuncia y más enérgicamente estos últimos tras la publicación, en un medio provincial, la presunta vinculación de uno de los asesores con una importante organización criminal de tráfico de drogas.

La situación parece enquistada en el consistorio bejarano. El alcalde de Béjar se niega a dimitir por los hechos que hasta ahora han transcendido y gobernará en minoría, tampoco da ningún tipo de explicación a las informaciones que van apareciendo sobre sus asesores o exasesores de confianza.

Mientras, la oposición sigue exigiendo transparencia para conocer los supuestos contratos con los asesores y las cualificaciones de estas personas para realizar algunos de los trabajos contratados con el consistorio. Además de alertar sobre el daño irreparable a la imagen de la ciudad que están ocasionando todos estos hechos.