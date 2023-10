Los Socialistas pedirán la reprobación del Alcalde de Béjar

El Grupo Municipal Socialista de Béjar ha denunciado en rueda de prensa el ocultismo y las dificultades al acceso a determinada información relacionada principalmente con los asesores personas de Luis Francisco Martín. Documentos públicos que pertenecen a la institución como tal.

Acusan al alcalde de Béjar de mentir, no solo a los miembros del Gobierno Municipal, sino también a los ciudadanos, representados por los 17 concejales de Béjar. El pasado 19 de septiembre, en el pleno municipal, el alcalde explicó que la información se facilitaría en una semana, y un mes después, aún no ha sido proporcionada.

Para los socialistas, Luis Francisco Martín ha menospreciado a los trabajadores municipales y ha evitado su presencia en reuniones importantes, sustituyendo su asesoramiento por el de personas sin ninguna relación con el consistorio. Estas son las razones esgrimidas por el PSOE de Béjar y así el grupo socialista, en el próximo pleno propondrá la “reprobación del alcalde”.

Reprobación Alcalde de Béjar

Pero una reprobación no tiene consecuencias directas, aunque puede tener un impacto político importante, ya que contribuye a debilitar la posición del alcalde y aumentar la presión para que dimita. Desde el punto de vista jurídico, la reprobación no es un procedimiento sancionador, por lo que no tiene efectos jurídicos sobre el alcalde. Éste no pierde sus derechos ni sus deberes, y sigue siendo el titular del cargo.