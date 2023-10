Araceli Dorado deja el Grupo Municipal Popular de Béjar

La concejal del Partido Popular de Béjar, Araceli Dorado Maíllo, ha anunciado a través de las redes sociales que el próximo lunes, 30 de octubre, iniciará los trámites necesarios para que se traslade su acta a la condición de concejal "no adscrito", abandonando así la disciplina del Partido Popular de Béjar.

Dorado Maíllo toma su decisión tras la grave situación que está viviendo el Ayuntamiento de Béjar y más concretamente concretamente en relación al alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, y sus asesores de confianza. Según ha explicado, desde el Partido Popular se les pidió "que les diéramos unos días para sopesar si mantenían al actual alcalde en el sillón de mando o no. Su resolución ha sido mantenerle a pesar de los escándalos por todos conocidos", por lo que la número tres del Partido Popular de Béjar se reafirma en su palabra de no seguir trabajando con Luis Francisco Martín. "No trabajaré más a las órdenes de alguien en quien no confío ni como concejala, ni como ciudadana".

Araceli explica en sus redes que "para mí habría sido más fácil hacer la vista gorda y seguir cobrando 800 euros al mes desde el Equipo de Gobierno, en lugar de los alrededor de 200 que percibiré ahora. Pero mi honradez no se mide en euros y no hay cheque en blanco que compre mi dignidad, porque yo no entré en el ayuntamiento por dinero, si no para mejorar la calidad de vida de mis paisanos. Lo fácil sería irme a mi casa y salir de todo este circo que lo único que ha hecho ha sido darme disgustos durante 4 duros meses, pero no me iré. No voy a dejaros solos, voy a seguir luchando por los bejaranos desde la oposición para apoyar las propuestas que os beneficien y abortar las que os puedan perjudicar".

Tras la decisión anunciada por Araceli Dorado y la espera de lo que haga su compañera de partido Olga García, quien si ha confirmado a los micrófonos de la Cadena SER que votará a favor de la reprobación del alcalde de Béjar en el transcurso del próximo pleno, el Partido Popular de Béjar queda en una complicada situación al frente del Ayuntamiento de Béjar con tan solo 6 concejales de un total de 17. Recordemos que el PP fue la segunda fuerza más votada (7 concejales) en las pasadas elecciones municipales y que llegó al gobierno gracias al apoyo de los dos concejales de VOX.

