Consejos de un docente para elegir el tema de tu TFG o TFM

Uno de los primeros pasos que debe realizar un universitario a la hora de realizar el TFG o TFM es elegir un tema. Para conseguir que el trabajo sea de calidad, tenemos que tener en cuenta tres aspectos, el tema, problema a resolver y metodología. Siempre hay que conseguir una combinación para tener la certeza de que el desarrollo del trabajo será sencillo.

Con la ayuda de nuestro docente de la universidad de Béjar, experto en TFG, podemos decir que lo primero que hay que tener en mente es el tiempo. Como nos informa, “no hay que dejar las cosas para última hora, hay que buscar el tema lo antes posible. Si dejamos las cosas para última hora, lo que hacemos es comenzar a agobiarnos”. Y sus palabras son ciertas, dejar el trabajo para los últimos días, lo único que hace es que nos entre el agobio y en consecuencia nos resulte mucho más complicado encontrar y desarrollar el tema.

Por ese motivo, hemos decidido crear un pequeño listado de consejos a través de los cuales elegir el tema del trabajo sea un poco más sencillo. Recordando que, una vez encontrado el tema, ya es más fácil ponerse manos a la obra.

1- Busca un tema interesante

Es muy importante buscar un tema interesante. No solo para que cuando comiences a desarrollarlo no te aburras, sino para que no aburras a las personas que van a juzgar tu trabajo.

En la actualidad hay muchos temas entre los que elegir. Selecciona algunos de ellos e investiga sobre ellos. Si lo haces así, te será más fácil encontrar el tema interesante del cual vas a querer hablar.

2- El tema debe ser de actualidad

Para que te resulte más fácil realizar el trabajo, nuestros expertos en trabajos de TFG de Tu TFG a Medida nos comentan que lo mejor que se puede hacer es optar por un tema que esté de actualidad. No solo llamará más la atención de las personas que tengan la suerte de leer tu investigación. También te será más fácil acceder a la información que posteriormente vas a desarrollar en el trabajo.

Además, si apuestas por un tema de actualidad, si tienes problemas a la hora de desarrollar el TFG por ti mismo, siempre podrás solicitar ayuda a expertos como Tu TFG a Medida. Si lo deseas, ellos se podrán encargar de desarrollar el trabajo para que puedas tenerlo a tiempo a cambio de muy poco dinero. Gracias a este servicio podrás conseguir presentar un trabajo de calidad y que superará sin problemas las pruebas de copyright.

3- Asegúrate de que tiene información

Cuando tengas un tema que te parece interesante, es el momento de analizar el tema a fondo. El objetivo es tener la certeza de que hay información amplia para poder hacer correctamente el trabajo.

Es verdad que podrás hacer investigaciones por tu parte, pero también es vital que haya otros trabajos anteriores para poder desarrollar mejor tu trabajo. Cuantos más puntos de vista sobre el tema haya, más fácil te resultará el desarrollo del trabajo.

4- Apuesta por los temas que ofrecen oportunidades

Cuando realizamos un trabajo de esta importancia, no solo lo tenemos que hacer con el objetivo de conseguir una buena nota. Siempre tenemos que hacerlo con el punto de mira en las oportunidades que puede ofrecernos. En muchas ocasiones, el trabajo puede darnos un impulso laboral en el futuro. Por ese motivo, en la medida de lo posible hay que optar por un trabajo que ofrezca oportunidades de futuro.

Por ejemplo, si quieres ser médico y tratar a niños, un tema interesante puede ser el de hacer un trabajo orientado a la salud de los niños. Siempre debes pensar en el futuro. No solo te abrirá puertas, también te permitirá ver si lo que realmente te interesa, se adapta a lo que quieres para tu futuro laboral.

5- Busca un tema delimitado

Un gran error que suelen cometer muchos estudiantes es comenzar a hablar de un tema demasiado amplio. Eso puede provocar que el alumno se vaya por las ramas y el trabajo se extienda demasiado. Siempre debes optar por un tema delimitado que te sea mucho más fácil de desarrollar.

6- Investiga desde el primer día

Como nos comenta el docente que nos ha ayudado a realizar el listado, nada más conocer la información sobre el TFG o TFM hay que comenzar a investigar. Así es más fácil encontrar el tema adecuado. Las prisas no son buenas consejeras.

Si el tiempo se te ha pasado por diferentes motivos y solo te queda una semana para realizar el TGF, te recomiendo leer el artículo de TusEncuestas. En el mismo te dan todas las claves para intentar hacer el trabajo en el menor periodo de tiempo posible y así tenerlo a tiempo. Pero como comentamos, mejor no dejarlo todo para última hora.

7- El tema debe gustarte

Como todo en esta vida, si hay un tema que nos gusta, es mucho más fácil desarrollarlo. Gracias a que el tema en la gran mayoría de ocasiones es libre, entonces debemos aprovechar esa oportunidad para hablar de lo que realmente nos gusta.

Cuando tenemos entre manos un tema que nos gusta, no solo lo dominamos, sino que además es mucho más fácil conseguir información de diferentes fuentes. Así es más fácil conseguir un trabajo completo.

8- No te compliques demasiado la vida

Aunque el TFG pueda parecer muy complicado, en muchas ocasiones no lo es. Piensa que millones de estudiantes ya lo han realizado con éxito, tú también lo podrás hacer sin problemas. Pero nuestro docente nos comenta que, para conseguir ese éxito, es importante no complicarse la vida demasiado. Si nos complicamos demasiado, será más difícil desarrollar el tema y obtener una buena nota.

Solo hay que complicarse lo justo para obtener el trabajo que queremos realizar y superar esta pequeña prueba con éxito. Con fuerza de voluntad y tiempo todo es posible.