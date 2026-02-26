La Lanzadera convoca dos certámenes de relato en Béjar

La Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar, La Lanzadera, ha puesto en marcha dos convocatorias literarias para poner en valor la memoria del sector textil de la ciudad a través de la creatividad narrativa, bajo el epígrafe I Certamen de Relato Corto La Lanzadera 2026 y I Certamen de Relato Corto Infantil y Juvenil La Lanzadera 2026.

Con estas iniciativas, La Lanzadera, asociación presentada oficialmente hace unos días con el objetivo de defender, estudiar y difundir el patrimonio industrial textil del municipio, buscan fomentar la creatividad literaria para jóvenes y adultos.

Ambos concursos comparten temática y calendario, y pretenden reforzar el vínculo de la ciudad con su tradición industrial, uno de los pilares históricos y económicos de Béjar.

Certamen de relato corto para adultos

El I Certamen de Relato Corto La Lanzadera 2026 está dirigido a mayores de 18 años y tiene ámbito nacional, según recogen las bases .

Los trabajos deberán versar sobre la industria textil —fábricas, tejidos, trabajadores, procesos y técnicas de trabajo— y cada autor podrá presentar un único relato. Las obras, escritas en español y de carácter inédito, tendrán una extensión máxima de tres páginas.

El plazo de presentación se abrió el 21 de febrero y permanecerá activo hasta el 21 de junio de 2026. Los originales deberán remitirse por correo electrónico a la dirección apiblanzadera@gmail.com, siguiendo el sistema de doble archivo en PDF (relato y plica).

El certamen establece un único premio de 100 euros, aportado por la empresa bejarana Talleres Cejuela S. L., y la entrega se realizará en la ciudad de Béjar, donde los relatos ganadores serán leídos públicamente.

Modalidad infantil y juvenil

De forma paralela, la asociación ha puesto en marcha el I Certamen de Relato Corto Infantil y Juvenil La Lanzadera 2026, también de ámbito nacional, dividido en dos categorías: Infantil (de 10 a 14 años) y Juvenil (de 15 a 17 años), según detallan las bases .

La temática vuelve a centrarse en la industria textil, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la historia y la identidad productiva de Béjar. El formato y las condiciones de presentación son idénticos a los de la categoría de adultos, con un máximo de tres páginas y envío mediante sistema de plica al mismo correo electrónico.

En este caso, se establecen dos premios: 50 euros para la categoría Infantil y 75 euros para la Juvenil, financiados igualmente por la empresa Talleres Cejuela S. A. .

Cultura y memoria industrial en Béjar

El jurado en ambos certámenes estará compuesto por personas del ámbito educativo, cultural y social de la ciudad de Béjar, incluyendo al menos un miembro de la Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar. Sus nombres se darán a conocer junto con el fallo.