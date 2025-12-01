"La Lanzadera" arranca su actividad con una visita al Museo Textil

La recién creada Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar, conocida como La Lanzadera, ha comenzado su actividad con una visita guiada al Museo Textil de la ciudad, celebrada el pasado domingo, 30 de noviembre. Durante la jornada, varios miembros del colectivo recorrieron las instalaciones para conocer sus fondos y procesos textiles, pero también para identificar carencias y deficiencias que serán tenidas en cuenta en futuras propuestas de mejora.

La Asociación quedó formalmente constituida el viernes 28 de noviembre en el Casino Obrero de Béjar. Aunque aún está pendiente su legalización e inscripción en el registro autonómico, ya cuenta con estatutos aprobados y una junta directiva, además de un logotipo diseñado por el bejarano Miguel Gosálvez Mariño.

Con el objetivo de darse a conocer, La Lanzadera tiene previsto organizar un acto público en Béjar en el mes de febrero de 2026, donde se presentarán sus líneas de trabajo. Entre sus principales fines destacan la promoción, conservación, protección y difusión del rico Patrimonio Industrial bejarano, considerado uno de los elementos más representativos de la identidad local.

Se trata de una iniciativa abierta a toda la ciudadanía, que busca la implicación de instituciones públicas y privadas, asociaciones y particulares. Especial relevancia tendrán los testimonios de antiguos obreros del sector, quienes podrán transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

La primera actividad de la Asociación, guiada por el profesor Javier Ramón Sánchez Martín, experto en el Museo Textil, no solo resultó instructiva, sino que también sirvió como punto de partida para elaborar un informe sobre el estado del museo. Este documento será presentado al Ayuntamiento de Béjar, titular del espacio, con el objetivo de impulsar su mejora dentro de la misión de La Lanzadera.

En los próximos meses se pondrán en marcha nuevas propuestas con el fin de involucrar a la población en la defensa de un patrimonio industrial que, junto al residencial urbano, sigue siendo esencial para comprender la historia y la evolución de Béjar.