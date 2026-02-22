Gran acogida a la conferencia sobre la historia textil de Béjar

La historia industrial de Béjar volvió a congregar a numeroso público en el salón de exposiciones del Casino Obrero de Béjar. La conferencia “Del Tinte del Duque al Tinte de Gutiérrez”, impartida por Javier Ramón Sánchez Martín y organizada por el Centro de Estudios Bejaranos, confirmó el creciente interés ciudadano por el patrimonio textil de la ciudad.

La capacidad de convocatoria del ponente, sumada al atractivo que despierta el patrimonio industrial, garantizó una asistencia que llenó la sala. La presentación del acto corrió a cargo de Ramón Hernández Garrido, miembro de la junta del Casino Obrero, integrante del Centro de Estudios Bejaranos y de la nueva asociación en defensa del patrimonio industrial “La Lanzadera”, entidades que unieron esfuerzos para difundir el evento.

Cuatro siglos de actividad industrial

Durante su intervención, Javier Ramón Sánchez Martín ofreció un recorrido histórico por este emblemático predio industrial, cuya actividad se desarrolló de forma ininterrumpida durante cuatro siglos. La charla comenzó con una explicación sobre las técnicas de teñido en la Edad Moderna, detallando el uso de plantas tintóreas y los procesos empleados para fijar el color a la lana.

El edificio, utilizado como tinte desde 1592, tuvo origen ducal y acabó convirtiéndose en monopolio de la Casa Ducal, obligando a los fabricantes textiles de Béjar a acudir al conocido como Tinte del Duque para garantizar la calidad de sus paños.

En el siglo XIX, el inmueble fue arrendado a distintos tintoreros, entre ellos Miguel Faure, que ampliaron las instalaciones. Posteriormente, en 1869, la Casa de Osuna lo vendió al fabricante Cipriano Rodríguez Arias. Desde 1890 y a lo largo de todo el siglo XX, el tinte permaneció en manos de la familia Gutiérrez hasta su cierre por motivos económicos.

En el año 2000, los edificios fueron derribados pese a su incuestionable valor histórico y patrimonial, siendo considerado el inmueble industrial más antiguo de Castilla y León junto a la Casa de la Moneda de Segovia.

Investigación y memoria para evitar el olvido

El ponente recordó que lleva años investigando la trayectoria de este enclave industrial, como demuestra el artículo publicado en 2022 en la revista Estudios Bejaranos. Durante la conferencia presentó fotografías inéditas del edificio, facilitadas por miembros de la familia Gutiérrez y otras personas vinculadas a su historia, así como una reconstrucción hipotética elaborada por José Muñoz Domínguez.

La recuperación de fuentes documentales, imágenes y testimonios se erige así en la única vía para preservar la memoria de este espacio clave en la historia textil de Béjar.

Tras la exposición se abrió un turno de preguntas en el que participaron asistentes y representantes institucionales. Entre ellos se encontraban la presidenta del Casino Obrero, Isabel de la Cruz, miembros de su junta directiva, así como los concejales del Ayuntamiento de Béjar Luis Hernández Téllez y Rosa Torres Cosme.

Desde el Centro de Estudios Bejaranos se anunció que en los próximos días se publicará el vídeo completo de la conferencia en su canal de YouTube, ampliando así la difusión de un capítulo esencial del patrimonio industrial de Béjar.