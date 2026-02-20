 Pasar al contenido principal
Béjar

Béjar profundiza en la figura del duque Francisco II

El Centro de Estudios Bejaranos continúa en Béjar las jornadas sobre los duques con una ponencia de Raúl Molina Recio el viernes, 27 de febrero.

Cartel anunciador de la conferencia de Raúl Molina Recio sobre Francisco (II), quinto duque de Béjar
F. Blázquez

El Ateneo Cultural Casino Obrero de Béjar acoge el viernes, 27 de febrero, una nueva sesión de las jornadas "Aproximación a las biografías de los duques de Béjar", organizadas por el Centro de Estudios Bejaranos con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia y el legado de la Casa Ducal.

La cita será a las 20.00 horas en el Casino Obrero de Béjar, donde el historiador Raúl Molina Recio ofrecerá la conferencia titulada "Francisco (II), quinto duque de Béjar (1591-1601): una biografía marcada por la economía y el poder de la casa". Molina es doctor en Historia y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Extremadura. Especialista en Historia Moderna e Historia Económica, ha centrado sus investigaciones en el estudio de la nobleza, la economía nobiliaria, la demografía, el poder y la historia de la familia

Estas jornadas forman parte de la labor divulgativa vinculada al libro Historia de los Duques de Béjar, un volumen editado a color que ha sido posible gracias al respaldo de la Fundación "Tomás Olleros Izard". A través de estas charlas, el Centro de Estudios Bejaranos pretende difundir los trabajos de investigación que profundizan en la trayectoria histórica de los titulares del ducado y su influencia en la evolución social, económica y política de Béjar.

