Béjar profundiza en la figura del duque Francisco II

El Ateneo Cultural Casino Obrero de Béjar acoge el viernes, 27 de febrero, una nueva sesión de las jornadas "Aproximación a las biografías de los duques de Béjar", organizadas por el Centro de Estudios Bejaranos con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia y el legado de la Casa Ducal.

La cita será a las 20.00 horas en el Casino Obrero de Béjar, donde el historiador Raúl Molina Recio ofrecerá la conferencia titulada "Francisco (II), quinto duque de Béjar (1591-1601): una biografía marcada por la economía y el poder de la casa". Molina es doctor en Historia y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Extremadura. Especialista en Historia Moderna e Historia Económica, ha centrado sus investigaciones en el estudio de la nobleza, la economía nobiliaria, la demografía, el poder y la historia de la familia

Estas jornadas forman parte de la labor divulgativa vinculada al libro Historia de los Duques de Béjar, un volumen editado a color que ha sido posible gracias al respaldo de la Fundación "Tomás Olleros Izard". A través de estas charlas, el Centro de Estudios Bejaranos pretende difundir los trabajos de investigación que profundizan en la trayectoria histórica de los titulares del ducado y su influencia en la evolución social, económica y política de Béjar.