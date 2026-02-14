Ángel Barrios presenta "Lo que siembras" en Béjar

El Casino Obrero de Béjar fue escenario este viernes de la presentación de Lo que siembras, la última novela del escritor Ángel Barrios. El acto reunió a lectores y aficionados al género negro en una nueva cita cultural en el ateneo bejarano.

La presentación estuvo conducida por Karina Argente Pereira y Santiago Nieto Ríos, responsables del podcast Palabras Paganas, quienes ofrecieron una introducción dinámica y cercana tanto a la obra como a su autor. Durante su intervención, contextualizaron la novela dentro de la narrativa negra contemporánea y subrayaron los elementos que la diferencian dentro del panorama actual.

A lo largo del encuentro se abordaron los principales ejes temáticos de Lo que siembras, marcada por una notable carga social y psicológica. Los presentadores destacaron el estilo narrativo de Barrios, caracterizado por una prosa directa y una construcción profunda de los personajes, así como por su capacidad para explorar las sombras de la condición humana.

El acto concluyó con un animado coloquio en el que el público pudo intercambiar impresiones con el autor, seguido de la firma de ejemplares.