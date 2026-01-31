Presentación en Béjar del libro premiado con el “Ciudad de Béjar” 2024

El próximo sábado 7 de febrero a las 19:00 horas, el Casino Obrero de Béjar será el escenario de la presentación oficial del libro El señor del lino. El XI duque de Béjar, la fábrica de Mantelería Real Alemanisca y la manufactura rural de lienzos en el Setecientos, escrito por Jaime Harguindey García, obra galardonada con el Premio “Ciudad de Béjar” 2024.

El acto, organizado por el Centro de Estudios Bejaranos (CEB), contará con la intervención de su presidenta, Josefa Montero García, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara López, y el propio autor.

Este prestigioso premio, convocado anualmente gracias a un convenio entre el CEB y el Ayuntamiento de Béjar, reconoce trabajos de alto nivel académico centrados en la historia, el patrimonio y la identidad bejarana. El fallo del jurado correspondiente a esta edición fue anunciado el 15 de marzo de 2025, tras el pleno ordinario del CEB, y el galardón se entregó oficialmente el pasado sábado 28 de junio en el salón de plenos del consistorio.

El Premio “Ciudad de Béjar” se convoca anualmente gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Béjar y ha sido entregado en un total de diez ocasiones, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas del año en la ciudad, junto con la publicación de la revista Estudios Bejaranos, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Salamanca.