Presentado en Béjar el libro "Historia de los duques de Béjar"

La historiografía local cuenta desde este sábado con una referencia imprescindible gracias a la presentación del libro Historia de los duques de Béjar, una ambiciosa obra colectiva editada por el Centro de Estudios Bejaranos (CEB) con el mecenazgo de la Fundación "Tomás Olleros Izard". El acto tuvo lugar el 18 de octubre en el palacete de la villa renacentista de El Bosque de Béjar y congregó a autoridades, autores y numeroso público.

La publicación cubre un vacío historiográfico sobre la Casa Ducal de Béjar, abordando por primera vez las biografías de todos sus titulares desde una perspectiva rigurosamente actualizada. Esta obra colectiva, de más de 500 páginas a todo color y encuadernación en tapa dura, ha sido posible gracias a la generosa financiación de la fundación presidida por Tomás Olleros Izard y Ana Ortiz, cuya implicación fue reconocida durante el evento por la presidenta del CEB, Josefa Montero García.

Durante la presentación intervinieron varios autores y coordinadores del volumen, entre ellos Emiliano Zarza Sánchez y Carmen Cascón Matas, quienes destacaron el carácter innovador de esta publicación, única en el panorama nacional por su enfoque coral sobre una casa nobiliaria. Zarza Sánchez subrayó la relevancia del trabajo para la historiografía local y la implicación altruista de los quince autores, procedentes de nueve instituciones académicas tanto nacionales como internacionales.

El libro recorre ocho siglos de historia, poniendo de relieve la influencia de los duques de Béjar en la corte de los Trastámara, los Austria y los Borbones, así como su papel en el desarrollo de las manufacturas textiles en la ciudad. También se hizo mención especial a quienes colaboraron con material gráfico y diseño, como Jesús Castellano, Mario Casado Matas, y el maquetador Ismael Sánchez.

El volumen será presentado próximamente en Salamanca y Madrid, y el vídeo del acto estará disponible en el canal de YouTube del Centro de Estudios Bejaranos.