Raúl Molina analiza en Béjar las alianzas de los Zúñiga

El Casino Obrero acogió este jueves una nueva sesión de las Jornadas “Aproximación a las biografías de los duques de Béjar”, organizadas por el Centro de Estudios Bejaranos, con una magistral conferencia del profesor de la Universidad de Extremadura, Raúl Molina Recio.

La actividad fue presentada por la presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, Josefa Montero García, quien recordó que estas jornadas tienen como objetivo divulgar las biografías de los doce titulares del ducado a través de los autores de la monografía Historia de los Duques de Béjar, editada en el catálogo de la entidad gracias al respaldo de la Fundación “Tomás Olleros Izard”.

La conferencia se enmarca en el ciclo iniciado el pasado mes de enero con la intervención de Gonzalo J. Escudero Manzano, centrada en el periodo medieval. En esta ocasión, el protagonismo recayó en el análisis del quinto titular del ducado y, especialmente, en las políticas matrimoniales de la casa de los Zúñiga.

Estrategias de poder en la aristocracia castellana

Molina Recio contextualizó al linaje de los Zúñiga dentro de la aristocracia más antigua y poderosa de Castilla. Explicó cómo las distintas ramas del mayorazgo mantuvieron una estrategia de alianzas reiteradas con determinados linajes, configurando una red consanguínea singular en el ámbito nobiliario.

El profesor destacó el notable poder económico de la casa ducal, que permitió emparentar con familias de gran peso como los Medina Sidonia o los Mendoza. No obstante, también subrayó el endeudamiento crónico que arrastró la familia, fruto de la gestión de extensos dominios y de un elevado nivel de vida acorde con su posición.

En este contexto, el quinto titular de Béjar logró para su linaje la Grandeza de España, un reconocimiento reservado a la élite de la nobleza, que consolidó el estatus político y social de la casa ducal.

Desde el Centro de Estudios Bejaranos agradecieron al Casino Obrero de Béjar la cesión de sus instalaciones y emplazaron a los interesados a la próxima cita del mes de marzo, cuando continuarán las jornadas dedicadas a profundizar en la historia de la casa ducal bejarana. Asimismo, anunciaron que en breve se publicará el vídeo íntegro de la conferencia en su canal de YouTube.