Béjar gana representación nacional en la CECEL con el nombramiento de Josefa Montero

La ciudad de Béjar ha vuelto a estar presente en el panorama cultural e investigador a nivel nacional gracias al nombramiento de Josefa Montero García, presidenta del Centro de Estudios Bejaranos (CEB), como vocal de la nueva Junta Directiva de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). El nombramiento tuvo lugar durante la LXXVII asamblea ordinaria celebrada en Vigo los días 19, 20 y 21 de septiembre.

La CECEL, entidad vinculada estatutariamente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), agrupa a centros de estudios locales de toda España que impulsan el conocimiento del entorno desde una perspectiva científica y cultural.

Josefa Montero acudió al encuentro acompañada por José María Hernández Díaz, también miembro del CEB y actual secretario del Centro de Estudios Salmantinos. Con ellos, hubo representación de los tres centros provinciales: Bejaranos, Mirobrigenses y Salmantinos, consolidando así la presencia salmantina en esta importante red investigadora.

Durante la asamblea extraordinaria, que siguió a la ordinaria celebrada el sábado 21, se procedió a la renovación del equipo directivo de la CECEL. Junto a Josefa Montero como vocal, fueron elegidos Joan Busqueta (presidente, Associació Amics de la Seu Vella de Lleida), Manuel Salamanca (secretario, Asociación Lope de Barrientos), y los también vocales Sara Espina (Centro de Estudios Extremeños), José María Capitán (Instituto de Estudios Giennenses) y Benito Gallardo Sierra (Asociación de Estudios Melillenses).

Desde el Centro de Estudios Bejaranos se valora este nombramiento como un paso relevante para proyectar a nivel nacional tanto la investigación como la actividad cultural que se genera en Béjar, dando mayor visibilidad a sus iniciativas y publicaciones.

La asamblea fue también un espacio de intercambio de ideas y proyectos, con un programa que incluyó conferencias, visitas culturales, exposiciones, conciertos y una muestra bibliográfica con las últimas publicaciones de los centros integrantes.

La presencia activa del CEB en la CECEL, desde su incorporación en 2022 durante la asamblea de Ciudad Rodrigo, confirma el compromiso del centro bejarano con el fomento de la cultura y el conocimiento local, ahora con voz propia en el órgano directivo de la confederación.