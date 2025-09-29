"Retratos pianísticos" revive en Béjar la memoria sonora de la Revolución de 1868

El pasado sábado, en el CMC San Francisco de Béjar, tuvo lugar el concierto “Retratos pianísticos”, un acto promovido por el Centro de Estudios Bejaranos (CEB) y el Ayuntamiento, con el objetivo de homenajear desde la música la memoria cultural de la ciudad y rendir tributo a quienes contribuyeron al progreso de Béjar en el turbulento contexto de la Revolución de 1868.

La concejala de Cultura, Ana Vicente Peralejo, abrió el acto junto con la presidenta del CEB, Josefa Montero García, quien explicó la dinámica del concierto: cada pieza interpretada al piano iría precedida por una breve exposición biográfica de los bejaranos homenajeados, elegidos por el impacto que tuvieron en distintos ámbitos de la vida local.

La encargada de poner el sonido a este proyecto fue la pianista bejarana Marina Fernández Rueda, condecorada con premios y becas, y con una trayectoria internacional que incluye conciertos en Francia, Inglaterra, Italia, Holanda y Portugal.

Un viaje sonoro por la memoria bejarana

El primer homenajeado fue Rufino Agero Brochín (Béjar, 1868‑1943), figura polifacética —abogado, profesor, músico y escritor—. Bajo los dedos de Marina Fernández Rueda resonaron tres valses de su obra Las carabelas de Colón (1893), recuperando para el público local un repertorio poco escuchado en décadas.

A continuación, el investigador Emiliano Zarza Sánchez narró la vida del maquis bejarano Manuel Tabernero Antona “Lyon” (1913‑1946). En homenaje al conflicto en que participó, la pianista interpretó una pieza de Serguéi Prokófiev de Cuentos de la abuela, que evocó los contrastes de su época.

La tercera intervención corrió a cargo de Teresa López Hernández, quien glosó la existencia del sindicato femenino Despertar Femenino (Béjar, 1920‑1936), pionero en la defensa de los derechos laborales para las trabajadoras textiles. En su honor sonó el Capricho en forma de vals de Clara Schumann.

Como bisagra entre dos partes del programa, se interpretó la Sonata n.º 20, Op. 49 n.º 2 de Beethoven, un momento de respiración y reflexión musical en el intermedio.

La segunda mitad del concierto continuó con otros protagonistas: Carmen Cascón Matas, representando el homenaje a Anselmo Olleros Pérez (1807‑1860), desarrollador del sector textil en Béjar. Se escuchó Consolación n.º 3 de Franz Liszt, recreando la atmósfera europea de su tiempo.

Siguió el turno de José Fronsky (1831‑1910), militar y técnico vinculado al estallido revolucionario de 1868. Su biógrafo, Ignacio Coll Tellechea, contextualizó su figura en la trama histórica local y nacional. La pieza elegida fue el Nocturno n.º 19, Op. 72 n.º 1 de Frédéric Chopin.

Para cerrar, el investigador José Ignacio Díez Elcuaz presentó la figura de Jerónimo Rodríguez Yagüe (1840‑1903), político y empresario que impulsó gestiones desde Madrid en favor de Béjar. Se interpretó Quejas o la maja y el ruiseñor de Enrique Granados, y el broche final lo puso Marina Fernández Rueda con el Impromptu Op. 90, n.º 4 de Schubert, seguido de una pieza de Claude Debussy de Estampes, cerrando el programa con una atmósfera más moderna y contemplativa.

Al terminar, el público brindó una ovación de pie. La concejala de Cultura entregó a la pianista un ramo de flores como reconocimiento a su virtuosismo, mientras el CEB expresaba agradecimiento al Ayuntamiento por la colaboración institucional, a los intervinientes y al público asistente —entre ellos, la ex concejala de Cultura Purificación Pozo García.

El concierto fue grabado y, según ha anunciado el Centro de Estudios Bejaranos, puede visualizarse en su canal de YouTube, permitiendo que esta evocación musical de la historia de Béjar llegue a un público más amplio.

