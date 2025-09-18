Concierto en Béjar para recordar la revolución de 1868

El Centro de Estudios Bejaranos (CEB), en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Béjar, ha organizado un concierto conmemorativo de los sucesos revolucionarios de 1868. El evento se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre a las 18:30 horas en el salón de actos del Centro Municipal de Cultura San Francisco, con entrada gratuita.

La pianista bejarana Marina Fernández Rueda será la encargada de interpretar un programa titulado Retratos pianísticos, que incluye piezas de destacados compositores de los siglos XIX y XX como Beethoven, Liszt, Schubert, Chopin, Clara Schumann, Granados, Prokofiev y del compositor local Rufino Agero Brochín.

Una de las singularidades del concierto es su carácter divulgativo: algunas obras estarán precedidas por breves intervenciones de miembros del CEB, que ofrecerán micro charlas sobre figuras bejaranas históricas relacionadas con los autores o el contexto de las composiciones.

Esta iniciativa se enmarca en la labor continuada del Centro de Estudios Bejaranos por mantener viva la memoria de la revolución de 1868 en Béjar. Forma parte, además, del programa de ferias organizado por el Ayuntamiento de Béjar, reforzando la apuesta por la cultura y la historia local.