El Casino Obrero de Béjar convoca su LVIII Concurso Literario y lanza el primero infantil

El Casino Obrero de Béjar ha abierto el plazo de participación para su LVIII Concurso Literario, uno de los certámenes culturales más longevos y reconocidos de la ciudad. Este año, como novedad, la entidad también ha puesto en marcha la primera edición del Concurso Literario Infantil, reforzando así su apuesta por el fomento de la creatividad entre los más jóvenes.

El concurso principal, destinado a mayores de edad, mantiene sus bases tradicionales: los textos deberán presentarse en castellano, ser originales e inéditos, con una extensión de entre 4 y 12 páginas, y sin haber sido premiados previamente. Cada participante podrá presentar una sola obra bajo el sistema de plica, y deberá entregarla por quintuplicado. El plazo de admisión finaliza el 31 de octubre de 2025.

Los premios consisten en 500 euros y diploma para el primer clasificado, y 200 euros más diploma para el segundo. Además, los autores premiados deberán leer públicamente sus relatos en un acto organizado por el Ateneo Cultural.

Como aspecto destacable, se prohíbe expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial para la redacción total o parcial de las obras, quedando descalificadas aquellas que incumplan esta norma.

Por otro lado, el I Concurso Literario Infantil está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 17 años residentes en Béjar o en la comarca, distribuidos en tres categorías por edades. Los textos, también de tema libre y originales, deberán entregarse igualmente por quintuplicado o mediante correo electrónico bajo seudónimo. Cada categoría contará con un primer premio consistente en un vale de 50 euros para material escolar.

La participación en ambos certámenes implica la aceptación íntegra de sus bases, disponibles en la web del Ateneo Cultural del Casino Obrero de Béjar.