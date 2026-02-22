La Lanzadera apela a la unidad para proteger el patrimonio de Béjar

En un salón del Casino Obrero de Béjar repleto de asistentes, se ha presentado oficialmente la Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar, La Lanzadera, una nueva entidad que nace con el objetivo de defender, estudiar y difundir el patrimonio industrial de Béjar.

Al acto acudieron representantes de todos los partidos políticos, asociaciones locales, empresarios del sector textil y entidades ciudadanas, en una muestra de respaldo plural a una iniciativa que aspira a convertirse en un proyecto común para Béjar.

Ramón Hernández Garrido, miembro de la Junta del Casino, fue el encargado de dar la bienvenida e introducir a los ponentes. A continuación, José Muñoz Domínguez subrayó la importancia del patrimonio industrial bejarano, recordando que no se limita a las fábricas situadas a orillas del río Cuerpo de Hombre, sino que también forma parte esencial del casco urbano y de la identidad histórica de la ciudad.

Posteriormente, Juan Antonio Frías realizó un recorrido visual por el río Cuerpo de Hombre, desde Candelario hasta Picozos, apoyándose en fotografías antiguas y actuales. La exposición puso de manifiesto que el patrimonio industrial de Béjar es extraordinario, tanto por la cantidad de edificios conservados como por la calidad arquitectónica y técnica de los mismos.

Por su parte, Javier Ramón Sánchez explicó las razones que han motivado la creación de La Lanzadera, así como sus principales objetivos: la restauración, el estudio y la difusión del patrimonio industrial, incluyendo también el patrimonio inmaterial, es decir, la memoria y las vivencias de los trabajadores del textil que han marcado la historia económica y social de Béjar.

El acto fue clausurado por Antolín Velasco, quien insistió en que la defensa del patrimonio debe unir a todos los bejaranos, al margen de diferencias políticas o ideológicas. «La ciudad necesita proyectos que nos unan», afirmó.

Entre las primeras iniciativas anunciadas figura la convocatoria de un certamen de relatos dirigido a niños, jóvenes y adultos, centrado en los recuerdos y experiencias de los trabajadores del textil. Asimismo, La Lanzadera presentará próximamente al Ayuntamiento un proyecto para dignificar el Museo de la Industria Textil y abordar los graves problemas que arrastra. Según Velasco, el museo debe convertirse en un verdadero centro de identidad de Béjar y en un espacio cultural habitable y visitable para todos.

La asociación pondrá también en marcha un programa de voluntariado para facilitar la participación ciudadana y ha animado a los vecinos a hacerse socios o colaborar activamente en esta iniciativa que sitúa el patrimonio industrial en el centro del futuro de Béjar.