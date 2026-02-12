La Lanzadera se presenta en Béjar en el Casino Obrero

La ciudad de Béjar acogerá el próximo sábado 21 de febrero la presentación oficial de la asociación La Lanzadera, centrada en la defensa y puesta en valor del patrimonio industrial textil. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en el Casino Obrero de Béjar, un espacio con fuerte simbolismo en la historia social y cultural de la ciudad.

Durante el encuentro, el colectivo detallará sus objetivos y las líneas de trabajo con las que pretende contribuir a la recuperación y difusión del legado industrial de Béjar, además de abrir la puerta a nuevas incorporaciones como socios.

Aunque la asociación se presenta oficialmente este sábado, su actividad ya ha comenzado en la ciudad. Entre sus primeras iniciativas figura la visita que realizó La Lanzadera al Museo Textil de Béjar a finales de noviembre del año pasado, una acción simbólica que marcó el inicio de su andadura pública y puso el foco en uno de los espacios clave del patrimonio industrial bejarano.

Asimismo, el colectivo ha trasladado al alcalde de Béjar una serie de propuestas culturales orientadas a reforzar la identidad industrial de la ciudad y a convertir este legado en un eje de dinamización cultural y social. Entre las iniciativas planteadas se encuentran actividades divulgativas, posibles exposiciones y proyectos vinculados a la memoria textil.

Los detalles del acto pueden consultarse también en la agenda de eventos de Béjar.