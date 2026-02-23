El Campus de Béjar se moderniza para crecer hasta 1.000 alumnos

El Campus de Béjar inicia una nueva etapa de modernización con el objetivo de consolidar su crecimiento y alcanzar el millar de estudiantes en los próximos años. Así lo ha trasladado el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante una reunión de trabajo con el equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (ETSIIB).

El encuentro sirvió para reafirmar el compromiso institucional con el Campus de Béjar a través de un plan que contempla la mejora de infraestructuras, el fortalecimiento académico y el impulso a la investigación y la transferencia del conocimiento. Corchado subrayó la apuesta por "atraer talento, generar conocimiento y contribuir al desarrollo de la ciudad con más estudiantes, más investigación, más innovación y un centro más abierto a la sociedad".

Inversiones hasta 2031

El rector anunció que parte de los 43 millones de euros que la Junta de Castilla y León destinará a la Universidad de Salamanca dentro del plan extraordinario de inversiones hasta 2031 se invertirá en el Campus de Béjar.

Entre las actuaciones previstas figuran la reforma del salón de actos, obras de protección en la fachada, la mejora de la visera de entrada, la actualización de la señalética y la creación de nuevas aulas orientadas a la innovación y la transferencia tecnológica.

Además, se plantea la necesidad de habilitar nuevos espacios que permitan absorber el crecimiento previsto del alumnado, así como seguir avanzando en la mejora de la oferta habitacional en la ciudad. En este sentido, Corchado destacó la evolución positiva del mercado de vivienda en Béjar, con una oferta de pisos "más abundante y en mejores condiciones", lo que contribuirá a hacer el campus más atractivo para los jóvenes.

Objetivo: duplicar el alumnado en Béjar

Actualmente, la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar cuenta con más de 400 estudiantes de grado, lo que supone un incremento del 55 % respecto al curso 2021-2022, cuando se registró una de las cifras más bajas de matrícula.

El rector recordó que la implantación del grado en Robótica y Mecatrónica ha sido un éxito este curso y se enmarca en la estrategia de ampliar la oferta de títulos de grado y máster. El objetivo es recuperar las cifras de comienzos de siglo, cuando en el curso 2000-2001 el centro alcanzó los 1.450 estudiantes.

Con este plan de fortalecimiento institucional y modernización de infraestructuras, la Universidad de Salamanca sitúa al Campus de Béjar como pieza clave en su estrategia de equilibrio territorial y desarrollo académico, reforzando el papel de la ciudad como referente universitario e industrial en el sur de la provincia.