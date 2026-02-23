Béjar, en la élite nacional de la FP con dos jóvenes talentos

El talento de Béjar estará presente en el Campeonato Nacional de Formación Profesional Spainskills 2026, que se celebrará del 24 al 28 de febrero en el recinto ferial IFEMA de Madrid. Dos estudiantes del CIFP Ciudad de Béjar formarán parte de la delegación de Castilla y León en esta prestigiosa competición.

En concreto, Saúl Farraces Crego y Ángel Castellano Baz, alumnos del centro bejarano, competirán en la modalidad de Sistemas Robóticos Integrados, una de las especialidades que se desarrollan por parejas y que pone a prueba los conocimientos en automatización industrial, programación y robótica avanzada .

La Comunidad participa en esta edición en las 30 modalidades oficiales en competición y en tres especialidades de exhibición, consolidándose como una de las autonomías con mayor presencia en el certamen. La delegación autonómica está integrada por 37 estudiantes, todos ellos medalla de oro en el campeonato autonómico CyL Skills 2025.

Los Spainskills reúnen al mejor alumnado de Formación Profesional de España en distintas pruebas técnicas, donde se disputan medallas de oro, plata y bronce. Los ganadores se integrarán en la selección nacional que competirá en el Campeonato Mundial Worldskills, previsto en Shanghái el próximo mes de septiembre, y en el Europeo Euroskills, que se celebrará en Düsseldorf en 2027.