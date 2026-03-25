Abierta la A-66 tras la fuga de gas en Fuentes de Béjar

La autovía A-66 está siendo abierta al tráfico de forma progresiva desde hace unos minutos tras el corte total registrado desde la madrugada de este martes como consecuencia de la fuga de gas ocurrida en un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar.

El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación en ambos sentidos entre los términos municipales de Guijo de Ávila y Béjar sobre las cuatro de la madrugada, afectando también a la carretera N-630 y provocando importantes retenciones en el sur de la provincia de Salamanca.

Se está realizando una reapertura progresiva de los tramos afectados, comenzándose a recuperar la normalidad, después de una jornada marcada por los desvíos obligatorios.

Durante las horas de mayor intensidad circulatoria, conductores que realizaban el trayecto entre Béjar y Guijuelo llegaron a registrar demoras de hasta una hora y media, debido al elevado volumen de vehículos en las rutas alternativas.

Amplio operativo por la fuga de gas

El escape activó el Plan de Protección Civil ante Riesgo Químico (PLANCAL) en la provincia de Salamanca, así como el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para dirigir la respuesta ante la emergencia.

Hasta el lugar del incidente, el centro agroalimentario donde se originó la fuga, se desplazaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto a Bomberos de la Diputación, Guardia Civil y personal de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

En la zona se instaló además un Puesto de Mando Avanzado, desde el que se coordinaron las labores de control del escape y las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad.

Asimismo, el sistema ES-ALERT fue utilizado para enviar recomendaciones a la población de las localidades cercanas, como evitar circular por las inmediaciones y cerrar puertas y ventanas de las viviendas.

Un incidente con impacto en un eje clave de comunicación

El corte simultáneo de la A-66 —principal corredor del oeste peninsular— y de la N-630 tuvo un impacto directo en la movilidad diaria y en el transporte de mercancías entre el sur de la provincia y el área metropolitana de Salamanca.

La reapertura progresiva de la autovía permite restablecer la normalidad en uno de los ejes viarios más utilizados por vecinos y empresas de la comarca de Béjar y del entorno de Guijuelo.