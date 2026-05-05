El cráneo hallado en el punto limpio de Béjar podría proceder de obras en un cementerio

El cráneo de apariencia humana hallado en el punto limpio de Béjar podría proceder de trabajos de limpieza o obras en un cementerio de la comarca, según las últimas informaciones conocidas este martes.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Castilla y León, quien apunta a que los restos habrían llegado a la instalación municipal de forma indirecta, en el contexto de actuaciones relacionadas con enterramientos.

Esta hipótesis explicaría la presencia del cráneo en el punto limpio, una instalación destinada a la recogida de residuos, donde fue localizado el pasado lunes 4 de mayo por trabajadores durante el vaciado de las instalaciones.

El caso sigue abierto a la espera de completar las comprobaciones necesarias, aunque las líneas de investigación actuales se centran en ese posible vínculo con intervenciones en cementerios cercanos.