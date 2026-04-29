Ingresa en prisión el detenido por varios robos en casas de Béjar

La Policía Nacional ha detenido en Béjar a un hombre de 35 años con antecedentes delictivos como presunto autor de varios robos con fuerza e intimidación cometidos en viviendas habitadas de la ciudad. Según ha informado la Comisaría, algunos de los asaltos se produjeron mientras los moradores dormían en el interior, una circunstancia que había incrementado la preocupación entre los vecinos.

La investigación atribuye al detenido su presunta implicación en al menos un robo con intimidación, tres robos en casa habitada y dos robos con fuerza en domicilios, cometidos en un corto espacio de tiempo y siguiendo un patrón similar.

Fuentes policiales señalan que en algunos casos el sospechoso utilizó la intimidación directa cuando las víctimas se despertaban durante el robo. En otros, aprovechaba la ausencia temporal de los propietarios para acceder a las viviendas.

La investigación culminó con su detención

La Policía Nacional desplegó un dispositivo de vigilancia e investigación que permitió identificar al sospechoso y proceder a su arresto, poniendo fin a una sucesión de delitos que había generado una notable sensación de inseguridad en Béjar.

Durante la operación se recuperaron diversos objetos presuntamente sustraídos, que están siendo analizados para su devolución a sus legítimos propietarios.

Ingreso en prisión provisional

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso preventivo en prisión por los hechos ya imputados. Además, la investigación sigue abierta para esclarecer su posible relación con otros cinco robos con fuerza en distintos locales de Béjar.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración vecinal para avanzar en este tipo de investigaciones y ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la reincidencia delictiva.