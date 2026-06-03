La Guardia Civil detiene a un hombre en Cepeda por tenencia ilícita de armas

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad salmantina de Cepeda como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas tras localizar varias armas de fuego y abundante munición durante un registro autorizado judicialmente.

La actuación se enmarca en la denominada operación Kilama, desarrollada por agentes del Grupo de Información de la Comandancia de Salamanca, que culminó con la detención de un hombre español de 47 años con antecedentes policiales.

Operación Kilama: varios meses de investigación

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que los agentes detectaran la posible posesión irregular de armas de fuego por parte de una persona que carecía de las licencias exigidas por la normativa española para su tenencia o depósito.

La actuación policial se desarrolló durante varios meses mediante labores de seguimiento y control, apoyadas tanto en los canales habituales de investigación como en la colaboración ciudadana. Estas pesquisas permitieron reunir los indicios necesarios para solicitar la correspondiente autorización judicial.

Intervenidas tres armas de fuego y más de 300 cartuchos

Una vez obtenida la autorización, los agentes registraron la vivienda del sospechoso y dos locales que regentaba en el municipio de Cepeda. Durante la operación localizaron tres armas cortas de fuego, un arma prohibida y más de 300 cartuchos de diferentes calibres, compatibles con las armas intervenidas y preparados para su utilización.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención del investigado como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de armas.

La investigación continúa abierta para determinar todas las circunstancias relacionadas con las armas y la munición intervenidas.