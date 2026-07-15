Accidente de madrugada en Béjar: un joven resulta herido

Un varón ha resultado herido durante la madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en la travesía Ronda Viriato de Béjar, donde un turismo con varios ocupantes colisionó contra una valla.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la Sala de Operaciones recibió varias llamadas a las 3:03 horas alertando del siniestro. Los alertantes indicaron que una persona había quedado atrapada en el interior del vehículo.

Los bomberos liberaron a uno de los heridos

Desde el 1-1-2 se dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los bomberos desplazados hasta el lugar tuvieron que intervenir para liberar a uno de los ocupantes del turismo. Una vez rescatado, el herido fue atendido por el personal sanitario.

Trasladado al Hospital de Salamanca

Finalmente, una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) trasladó a un varón joven al Hospital de Salamanca para recibir asistencia médica.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente.