Tres heridos tras un accidente en la A-66 a la altura de La Cabeza de Béjar

Un accidente de tráfico en la A-66, a la altura del término municipal de La Cabeza de Béjar, ha dejado tres personas heridas durante la mañana de este viernes y ha obligado a cortar de forma provisional la autovía para facilitar la evacuación de uno de los afectados en helicóptero sanitario.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 11.46 horas, cuando se alertó de la salida de vía de un turismo en el entorno del kilómetro 395 de la autovía. En la llamada se informó de que había dos ocupantes heridos, uno de ellos atrapado en el interior del vehículo y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El centro de emergencias movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó varios recursos asistenciales hasta el lugar del siniestro.

El vehículo cruzó la mediana

Según la información recabada tras la intervención de los servicios de emergencia, el accidente se produjo a la altura del kilómetro 396 de la A-66, en sentido Salamanca. Por causas que se investigan, un turismo que circulaba en dirección Cáceres cruzó la mediana y terminó sobre la calzada del sentido contrario.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas. Uno de los accidentados tuvo que ser evacuado en helicóptero sanitario, lo que hizo necesario interrumpir temporalmente la circulación en la autovía para permitir las maniobras de aterrizaje y despegue de la aeronave.

Desvíos de tráfico durante la intervención

Mientras se desarrollaban las labores de asistencia a los heridos y la retirada del vehículo accidentado, el tráfico fue desviado por la vía de servicio para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y de los conductores.

Las circunstancias que provocaron el accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil.