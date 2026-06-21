Rescatado un joven tras caer por una ladera en la senda del Chorro de las Batuecas

Un joven de unos 20 años ha resultado herido tras caer por una ladera en la ruta del Chorro de las Batuecas, en el término municipal de La Alberca, y ha sido evacuado en helicóptero por el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León.

El aviso llegó este domingo a las 12:54 horas a la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a través de la central de emergencias de iPhone. Según la información facilitada, el joven se había resbalado y caído unos tres metros por una ladera mientras realizaba la ruta, sufriendo un golpe en la cabeza y una lesión en el brazo. Se encontraba en una zona inaccesible para vehículos y no podía continuar por sus propios medios.

El gestor del 1-1-2 activó de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración telefónica e indicó al alertante cómo actuar hasta la llegada de los equipos, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que localizó la posición exacta del herido y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. También fueron avisados la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Los rescatadores accedieron a la zona mediante grúa simple y prestaron atención sanitaria al joven en el lugar, inmovilizándole con collarín y colchón de vacío para garantizar una evacuación segura. A continuación fue izado en camilla hasta el helicóptero medicalizado mediante grúa doble, acompañado por la rescatadora enfermera.

El equipo de rescate trasladó al herido hasta el campo de fútbol de La Alberca, donde le esperaba una ambulancia de soporte vital básico que se encargó de su traslado al hospital.