Herido un hombre tras salirse de la vía en la SA-214, en Cristóbal

Un varón de unos 40 años ha resultado herido este martes, 28 de julio, en una salida de vía ocurrida en el punto kilométrico 21 de la carretera SA-214, en el término municipal de Cristóbal.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13:05 horas. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el herido no puede salir del vehículo.

Movilizados bomberos, Guardia Civil de Tráfico y una UVI móvil

Hasta el lugar han sido movilizados los bomberos de la Diputación de Salamanca, efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca y una UVI móvil de Sacyl.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado del herido.