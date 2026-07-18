Un motorista resulta herido en una caída en El Cabaco

Un joven motorista ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída cuando circulaba por la carretera SA-220, a la altura del kilómetro 54, dentro del término municipal de El Cabaco.

El accidente de tráfico se ha registrado a las 10:05 horas. Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el herido es un varón joven que permanecía consciente después del siniestro.

Sacyl moviliza un helicóptero sanitario hasta El Cabaco

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario.

Por el momento, no ha trascendido información sobre el alcance de las lesiones del motorista ni sobre su posible traslado a un centro hospitalario.

Segundo accidente de moto en dos semanas en la zona

El siniestro se produce apenas dos semanas después del accidente de dos motoristas registrado en la SA-225, en Sotoserrano, otra de las carreteras de la zona de la Sierra de Francia.

Aquel accidente ocurrió el 4 de julio, cuando dos motocicletas colisionaron frontalmente en una curva situada en el kilómetro 10 de la SA-225. Uno de los conductores resultó herido grave y el otro sufrió lesiones leves.

Precaución en las carreteras durante el verano

La llegada del verano incrementa los desplazamientos por las carreteras de la provincia, especialmente durante los fines de semana y en vías secundarias que conducen a localidades y espacios turísticos.

Ante esta mayor circulación, resulta especialmente importante respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y adaptar la conducción al trazado y al estado de la carretera.

En el caso de los motoristas, su menor protección frente a una caída o una colisión hace necesario extremar la atención, especialmente en carreteras con curvas, cambios de rasante o visibilidad reducida.