Dos motoristas resultan heridos en un accidente en la SA-225, en Sotoserrano

La colisión de dos motocicletas en la SA-225, a la altura de Sotoserrano, deja este sábado dos motoristas heridos. El aviso al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León se recibe a las 10:30 horas.

Según la información oficial facilitada por el 1-1-2, una llamada alerta del siniestro en el kilómetro 10 de la SA-225 y solicita asistencia sanitaria para los dos ocupantes de las motos, dos varones adultos, que permanecen conscientes y presentan heridas en un brazo y una pierna.

Emergencias trabaja en la zona

La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos sanitarios hasta la zona para atender a los heridos.

Por el momento, no trasciende el alcance definitivo de las lesiones ni si los afectados precisan traslado a un centro sanitario.