Rescatada una menor herida durante una ruta en Bohoyo

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a una menor de edad que sufrió una caída mientras realizaba una ruta por la Garganta de Navamediana, en el término municipal de Bohoyo.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil dirigió el operativo después de que la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibiera una llamada de alerta a las 12:27 horas.

La joven, integrante de un grupo scout, se había lesionado un tobillo como consecuencia de la caída y no podía continuar caminando. Se encontraba acompañada por el resto del grupo en una zona de difícil acceso por medios terrestres y notablemente expuesta al sol.

Activado el helicóptero de rescate en Bohoyo

El gestor del 1-1-2 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyos profesionales realizaron una primera valoración de la situación e indicaron al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El Centro Coordinador de Emergencias localizó la posición exacta de la joven y activó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que se desplazó hasta la zona con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

El incidente también fue comunicado a la Guardia Civil y, de acuerdo con el protocolo establecido, a los Bomberos de Ávila.

Evacuación mediante grúa

Tras establecer contacto visual con el grupo, los rescatadores descendieron desde el helicóptero mediante una maniobra de grúa.

La enfermera rescatadora atendió a la menor, comprobó su estado y procedió a estabilizarle la pierna. Posteriormente, la paciente fue evacuada mediante una grúa corta, acompañada en todo momento por la sanitaria.

Una vez completado el rescate, el helicóptero trasladó a la joven hasta la helisuperficie de Hoyos del Espino, punto acordado para realizar el traspaso a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Finalmente, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Navarredonda.

Video rescate menor herida durante una ruta en Bohoyo