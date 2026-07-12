Una mujer herida tras salirse de la vía con su turismo en La Calzada de Béjar

Una mujer de mediana edad ha resultado herida este domingo 12 de julio en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 23 de la carretera DSA-280, en el término municipal de La Calzada de Béjar.

Según las primera informaciones el suceso se ha producido alrededor de las 16:48 horas, cuando un turismo se ha salido de la vía por la que circulaba en ese punto de la carretera.

Tras recibir el aviso, el incidente fue comunicado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar del accidente.

La conductora se encontraba consciente

A la llegada de los servicios de emergencia, la mujer se encontraba consciente y manifestaba dolor cervical, por lo que fue atendida por el personal sanitario desplazado al lugar.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo la salida de vía ni el alcance definitivo de las lesiones sufridas por la víctima.