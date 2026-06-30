Un incendio de pastos obliga a desalojar a cuatro personas en Fresnedoso

En torno a las 18:00 de hoy se ha declarado un incendio de pastos en Fresnedoso en una finca agrícola situada en las inmediaciones del municipio. Hasta el lugar se han desplazado un amplio dispositivo de emergencias para controlar las llamas y garantizar la seguridad de los vecinos.

En el operativo participan patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Ledrada y Guijuelo, además de una patrulla del Seprona, que actuaron desde los primeros momentos para asegurar la zona y colaborar con el resto de servicios de emergencia.

Como medida preventiva, cuatro personas fueron desalojadas de una vivienda ubicada dentro de la finca afectada por el incendio.

Dos personas trasladadas al Hospital de Béjar

De las cuatro personas evacuadas, Dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Béjar para ser valoradas por los servicios sanitarios, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado.

Mientras tanto, los efectivos de extinción continúan trabajando para controlar el incendio y evitar que las llamas se propaguen a otras zonas de la finca o a terrenos colindantes.

A última hora de la tarde, los medios de extinción continuaban trabajando para controlar el perímetro del incendio y evitar su propagación.