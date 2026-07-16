Un nuevo accidente en Béjar deja otro joven herido

Béjar ha registrado dos accidentes de tráfico en menos de 24 horas después de que, durante la madrugada de este jueves 16 de julio, un vehículo sufriera una salida de vía en la carretera de Castañar, a la salida de la ciudad. El siniestro se produce apenas unas horas después del accidente ocurrido en la Ronda Viriato durante la madrugada del martes al miércoles, en el que otro joven resultó herido.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso del nuevo accidente se recibió a la 1:45 horas.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras recibir la llamada, la Sala de Operaciones del 1-1-2 movilizó a la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Los bomberos realizaron labores de limpieza de la calzada, mientras que el personal sanitario atendió en el lugar a un joven que se encontraba consciente. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Segundo accidente en menos de un día

Este nuevo siniestro llega menos de 24 horas después del accidente registrado en la Ronda Viriato de Béjar, ocurrido a las 3:03 horas del miércoles 15 de julio, cuando un turismo con varios ocupantes colisionó contra una valla y uno de ellos quedó atrapado en el interior del vehículo.