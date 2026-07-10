Una persona fallece en un accidente en la Sierra de Francia

Una persona ha fallecido este viernes 10 de julio en un siniestro vial ocurrido en el Camino de los Prodigios, entre los municipios salmantinos de Miranda del Castañar y Villanueva del Conde.

La Guardia Civil intervino durante la tarde después de recibir un aviso que alertaba de la presencia de una columna de humo en esta zona de la Sierra de Francia. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia encontraron un turismo ardiendo en una pista forestal y localizaron en sus inmediaciones el cuerpo sin vida de una persona.

La salida de vía, principal hipótesis del accidente

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, especialistas de la Policía Judicial, el Equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de Salamanca y el médico forense.

Los agentes realizaron la inspección ocular de la zona, mientras que el médico forense se encargó del levantamiento del cadáver.

Una vez concluidas las primeras actuaciones, el Equipo de Atestados determinó de forma preliminar que el siniestro pudo originarse por una salida de vía, tras la cual el vehículo comenzó a arder.

La investigación permanece abierta para esclarecer completamente las causas del accidente, la trayectoria seguida por el turismo y las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Un accidente en una pista forestal de la Sierra de Francia

El suceso tuvo lugar en una pista forestal del Camino de los Prodigios, una ruta circular de aproximadamente 11 kilómetros que comunica los entornos de Miranda del Castañar y Villanueva del Conde. El itinerario discurre por una zona boscosa y cuenta con diferentes intervenciones artísticas integradas en el paisaje.