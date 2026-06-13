Rescatado un joven que se desplomó en la Sierra de Gredos

El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León dirigió este viernes, 13 de junio, el rescate de un senderista de unos 25 años que se desvaneció cuando bajaba del pico Almanzor, en un paraje de difícil acceso para los vehículos terrestres, en el término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila).

El aviso se recibió en la sala de operaciones del 1-1-2 a las 18:30 horas. Una vez localizada la posición exacta del afectado, el gestor del 1-1-2 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias para coordinar la respuesta. Sacyl realizó una primera valoración telefónica e indicó al alertante qué debía hacer hasta la llegada de los servicios, mientras se enviaba una ambulancia de soporte vital básico a la zona. De forma paralela, se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermera. También fue alertada la Guardia Civil.

El helicóptero localizó al senderista en el corredor comprendido entre el refugio de La Laguna Grande de Gredos y la plataforma de Gredos. La aeronave se mantuvo en estacionario para permitir el descenso de los rescatadores, y la enfermera le prestó los primeros auxilios antes de colocarle un triángulo de evacuación. Fue izado al helicóptero mediante una maniobra de grúa doble junto a la rescatadora.

El joven fue trasladado hasta la localidad de Hoyos del Espino, donde le esperaba personal sanitario que lo condujo en ambulancia al centro de salud de Navarredonda de la Rinconada.