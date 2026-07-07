Un joven herido tras volcar un turismo en la A-66 en Cantagallo

Un turismo ha volcado este martes en el kilómetro 417 de la A-66, en sentido Cáceres, dentro del término municipal de Cantagallo, en la provincia de Salamanca.

El aviso se ha recibido a las 13:37 horas en la sala del 1-1-2 Castilla y León. En un primer momento se alertó de un accidente con una persona atrapada, aunque durante la llamada el ocupante logró salir del vehículo por sus propios medios.

El herido, un joven consciente

Según la información facilitada, el herido es un varón joven, que se encontraba consciente tras el accidente. Hasta el lugar se han desplazado recursos de Emergencias Sanitarias Sacyl para atenderlo.

También han acudido los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que han realizado labores de prevención, y la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, encargada de regular la circulación y realizar las diligencias correspondientes.