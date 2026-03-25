La UME logra taponar la fuga de gas en Fuentes de Béjar

El operativo desplegado por la fuga de gas registrada en un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar continúa avanzando tras lograrse el taponamiento del escape de gas natural licuado (GNL) por parte del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA) de la UME desplazado hasta el lugar.

A pesar de esta evolución favorable, la circulación en la autovía A-66 sigue condicionada con cortes y restricciones , en función de las necesidades de seguridad.

Movilidad progresiva en el entorno de Béjar

Durante la mañana se ha ido recuperando parcialmente la circulación en el sur de la provincia.

Fuentes consultadas indican que pasadas las 12:00 horas era posible circular en varios tramos cortados de la A-66, si bien la situación ha continuado sujeta a variaciones.

El dispositivo continúa coordinado desde el CECOPI

La emergencia sigue gestionándose desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que mantiene activo el seguimiento del incidente mientras los equipos técnicos trabajan para garantizar la completa eliminación del riesgo.

Hasta la finalización de la reunión de coordinación prevista en los próximos minutos no se esperan nuevas decisiones sobre la normalización total del tráfico o la desactivación de las medidas de protección civil.