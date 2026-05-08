Una conductora herida leve tras una salida de vía en Calzada de Béjar

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida leve este viernes tras sufrir una salida de vía con su turismo en el punto kilométrico 23 de la carretera DSA-280, entre las localidades de Calzada de Béjar y Valdehijaderos.

El aviso se recibió a las 15:42 horas, momento en el que se informó de que la conductora se encontraba atrapada en el interior del vehículo, aunque inicialmente no deseaba asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, se movilizó a efectivos de Tráfico de Salamanca y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca para intervenir en el accidente y facilitar la excarcelación de la mujer.

Posteriormente, la conductora solicitó asistencia sanitaria al presentar heridas de carácter leve, por lo que también se dio aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl para atenderla en el lugar del suceso.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las causas del accidente ni sobre el estado exacto de la afectada.