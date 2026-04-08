Detenido en Salamanca por amenazar y agredir a sanitarios en Urgencias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un varón por amenazas, intento de agresión a profesionales sanitarios y daños en el servicio de Urgencias de un hospital de la ciudad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 02:00 horas del 7 de abril, cuando el detenido, que acompañaba a un familiar, comenzó a mostrar una actitud violenta al considerar que la atención sanitaria se estaba demorando.

Amenazas de muerte y daños materiales

Según la información policial, el hombre accedió a una consulta tras propinar una patada a la puerta, exigiendo de forma agresiva que atendieran a su familiar.

Posteriormente, se dirigió a una zona restringida al personal sanitario, donde profirió amenazas de muerte contra los profesionales, llegando a afirmar que los mataría si no atendían al paciente.

La situación se agravó cuando el individuo dio una patada a una puerta acristalada, accedió a otra sala donde acorraló a varias trabajadoras tirando al suelo varios equipos informáticos y trató de agredir físicamente al personal sanitario.

Durante el altercado, el varón mantuvo una actitud extremadamente agresiva, golpeando objetos y continuando con las amenazas.

Intervención de seguridad y detención

Los vigilantes de seguridad del hospital lograron reducir al individuo, que opuso resistencia activa, hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

Tras recabar los testimonios del personal sanitario y comprobar los daños ocasionados, los agentes procedieron a su detención por atentado a funcionario público, amenazas y daños.

Una vez finalizadas las diligencias en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.