Béjar acoge el Encuentro Provincial de Voluntariado de Cruz Roja

La ciudad de Béjar acoge este sábado, 11 de abril, el Encuentro Provincial de Voluntariado de Cruz Roja Salamanca, una jornada que reunirá a alrededor de 170 personas voluntarias procedentes tanto de la capital como de las distintas asambleas comarcales.

Este encuentro anual tiene como objetivo poner en valor la labor del voluntariado, fomentar la convivencia entre participantes y reforzar el compromiso humanitario de la organización en la provincia.

El acto dará comienzo a las 10:00 horas en el Jardín histórico-artístico de "El Bosque", con una bienvenida institucional en la que participarán representantes de Cruz Roja en Salamanca y en Béjar, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Cámara.

Visitas guiadas y conocimiento del patrimonio local

Durante la mañana, los asistentes participarán en visitas guiadas al Jardín de "El Bosque", uno de los principales enclaves patrimoniales de Béjar.

Posteriormente, a partir de las 12:30 horas, el programa continuará con un recorrido por el casco urbano, permitiendo a los voluntarios conocer de cerca el patrimonio, la historia y el entorno de la ciudad.

Este tipo de actividades no solo favorecen la convivencia, sino que también contribuyen a difundir el valor cultural y turístico de Béjar entre personas procedentes de toda la provincia.

Actividades centradas en la España despoblada

La programación de la tarde se desarrollará desde las 15:30 horas en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería.

El programa incluye:

Una sesión motivacional a cargo de Marga Íñiguez

a cargo de Marga Íñiguez Una mesa de experiencias con voluntariado implicado en proyectos en la España despoblada

con voluntariado implicado en proyectos en la Un cierre musical con las actuaciones de María Ángeles Cembellín y Mónica Martín

Esta mesa de experiencias permitirá visibilizar el trabajo que Cruz Roja desarrolla en zonas rurales, donde el voluntariado desempeña un papel clave en la atención social y el acompañamiento a personas vulnerables.