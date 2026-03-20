Fin de semana cargado de actividades culturales y religiosas en Béjar

El fin de semana llega a Béjar con una intensa programación cultural y social que llenará de actividad distintos espacios de la ciudad desde hoy viernes. Conferencias históricas, presentaciones literarias, teatro y actos religiosos previos a la Semana Santa convierten estos días en una oportunidad para disfrutar de planes variados sin salir del municipio, en un ambiente que anticipa además la llegada de la primavera y uno de los periodos con mayor participación ciudadana del año.

La jornada cultural se abre este viernes con la presentación del libro "Corazón de Vetonia, catorce mil años de historia tallada en piedra", una obra centrada en la evolución histórica del territorio vetón y su legado patrimonial.

A las 19:30h se celebrará una nueva sesión del ciclo "Teatro, zarzuela y óperas en Béjar (50 años de historia)", organizado por la Asociación de Vecinos Los Praos-Recreo. La conferencia permitirá repasar la trayectoria de las artes escénicas en la ciudad y su influencia en la vida cultural local durante las últimas décadas.

Asimismo, la agenda incluye la conferencia "El Duque Relámpago: Juan Manuel I", centrada en la figura histórica de este personaje vinculado al pasado de Béjar y su entorno, contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre la historia local y comarcal.

La programación cultural continuará el sábado con nuevas propuestas que permitirán prolongar la actividad del fin de semana en la ciudad. Entre ellas figura la representación teatral Las 13 Rosas, que ofrecerá al público una nueva oportunidad de disfrutar de las artes escénicas, junto a la Primavera Solidaria organizada por Cruz Roja, una iniciativa que combinará medio naturaleza, convivencia y sensibilización social. Ambas actividades contribuirán a mantener el ambiente participativo durante todo el fin de semana en la antesala de la Semana Santa.

La agenda cultural del fin de semana se amplía también a la comarca con el acto dedicado a Valentín Garrido Muñoz (1883-1936), organizado por el Centro de Estudios Bejaranos y que se celebrará en Mogarraz. Esta actividad divulgativa permitirá profundizar en la figura y el contexto histórico de este personaje vinculado al territorio, contribuyendo a extender la programación cultural más allá del casco urbano de Béjar.

Actos religiosos en la antesala de la Semana Santa

El fin de semana incluye además actos de carácter religioso que anticipan la cercanía de la Semana Santa en Béjar, una de las celebraciones más arraigadas en la ciudad y que cada año moviliza a cofradías, asociaciones y numerosos vecinos.

Entre ellos destaca el Piadoso Ejercicio de las Cinco Llagas de Nuestro Divino Salvador, organizado por la Seráfica Hermandad del Divino Salvador en su Pasión y Nuestra Madre Dolorosa. El acto tendrá lugar hoy viernes a las 20:00 horas en el claustro del Convento de San Francisco.