El Centro de Estudios Bejaranos convoca el Premio Ciudad de Béjar 2026

El Centro de Estudios Bejaranos ha convocado una nueva edición del Premio "Ciudad de Béjar" 2026, un certamen que reconoce investigaciones académicas y científicas centradas en la realidad histórica, social, cultural o económica de Béjar y su entorno.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026, consolidando este galardón como una de las principales iniciativas culturales de la ciudad orientadas a fomentar el conocimiento sobre su patrimonio y su territorio.

Un premio para impulsar la investigación sobre Béjar

El objetivo del Premio "Ciudad de Béjar" es promover estudios rigurosos que aporten conocimiento relevante sobre la ciudad, su comarca, la histórica Villa y Tierra o el sur de la provincia de Salamanca.

Desde su creación, este certamen ha servido para difundir investigaciones inéditas en campos diversos como la historia, el arte, la economía o la sociología, contribuyendo a enriquecer el patrimonio bibliográfico local.

El premio está dirigido a personas físicas, tanto de forma individual como en equipo, aunque quedan excluidos los ganadores recientes y los miembros vinculados al propio centro.

Requisitos de los trabajos

Las obras deberán ser originales, inéditas y escritas en castellano, y no podrán haber sido publicadas ni premiadas previamente.

Además, el certamen establece criterios claros:

Extensión entre 50 y 180 páginas

Presentación en formato físico y digital

Uso de normas académicas básicas de edición

Prohibición expresa de trabajos elaborados con Inteligencia Artificial

Los trabajos deberán presentarse bajo sistema de plica, garantizando el anonimato de los autores durante todo el proceso de evaluación.

Un reconocimiento con vocación divulgativa

El galardón consiste en la publicación del trabajo ganador dentro de la colección "Premios Ciudad de Béjar", con una tirada inicial de 150 ejemplares, además de la entrega de libros al autor y un diploma acreditativo.

El jurado estará formado por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito académico, lo que garantiza el rigor en la selección de la obra ganadora.

Asimismo, el premio puede quedar desierto si el jurado considera que las obras presentadas no alcanzan el nivel requerido.