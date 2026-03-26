Béjar se llenará de música en femenino con el festival "Ellas Suenan"

El Convento de San Francisco de Béjar se convierte este viernes 27 y sábado 28 de marzo en el escenario del festival musical "Ellas Suenan", una cita que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música en directo con protagonismo femenino.
El evento, enmarcado dentro del mes de la mujer, se celebrará en el Centro Municipal de Cultura San Francisco a partir de las 18:30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.
El viernes arranca la programación musical
La jornada del viernes ofrecerá tres actuaciones con estilos diversos:
- Mayte Hernández (18:30 horas), con versiones acústicas de pop y rock cargadas de emoción.
- Judith 7 Lunas (19:15 horas), cantautora bejarana de estilo íntimo y letras personales.
- Ángeles Cembellín y Mónica Martín (20:00 horas), dúo que combina música y una historia de superación.
El sábado continúa el festival
El sábado será el turno de otras tres propuestas:
- Maelum (18:30 horas), con música tradicional y percusión.
- Marta y Noelia (19:15 horas), dúo vocal con armonías y repertorio variado.
- Muses 4U (20:00 horas), grupo que reinterpreta clásicos del pop y el rock.
Cultura local y talento femenino
"Ellas Suenan" es una oportunidad para apoyar y visibilizar a las artistas locales, con una programación pensada para todos los públicos y en un formato cercano.
La programación completa y todos los detalles pueden consultarse en el evento "Ellas Suenan" en Béjar, ya disponible en la agenda cultural.