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Béjar

Béjar se llenará de música en femenino con el festival "Ellas Suenan"

El Convento de San Francisco acoge un fin de semana de conciertos gratuitos con seis propuestas femeninas dentro del mes de la mujer.

Cartel del festival Ellas Suenan en el Convento de San Francisco de Béjar los días 27 y 28 de marzo con conciertos de artistas femeninas
Festival musical Ellas Suenan este fin de semana en el Convento de San Francisco de Béjar.
F. Blázquez

El Convento de San Francisco de Béjar se convierte este viernes 27 y sábado 28 de marzo en el escenario del festival musical "Ellas Suenan", una cita que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música en directo con protagonismo femenino.

El evento, enmarcado dentro del mes de la mujer, se celebrará en el Centro Municipal de Cultura San Francisco a partir de las 18:30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El viernes arranca la programación musical

La jornada del viernes ofrecerá tres actuaciones con estilos diversos:

  • Mayte Hernández (18:30 horas), con versiones acústicas de pop y rock cargadas de emoción.
  • Judith 7 Lunas (19:15 horas), cantautora bejarana de estilo íntimo y letras personales.
  • Ángeles Cembellín y Mónica Martín (20:00 horas), dúo que combina música y una historia de superación.

El sábado continúa el festival

El sábado será el turno de otras tres propuestas:

  • Maelum (18:30 horas), con música tradicional y percusión.
  • Marta y Noelia (19:15 horas), dúo vocal con armonías y repertorio variado.
  • Muses 4U (20:00 horas), grupo que reinterpreta clásicos del pop y el rock.

Cultura local y talento femenino

"Ellas Suenan" es una oportunidad para apoyar y visibilizar a las artistas locales, con una programación pensada para todos los públicos y en un formato cercano.

La programación completa y todos los detalles pueden consultarse en el evento "Ellas Suenan" en Béjar, ya disponible en la agenda cultural.

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