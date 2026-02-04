Todo listo para la festividad de las Águedas en Béjar

La ciudad de Béjar se vestirá de fiesta para conmemorar una de sus celebraciones más tradicionales: Las Águedas, que tendrán lugar los días 5 y 7 de febrero. El programa recupera el espíritu festivo y reivindicativo de esta cita popular, especialmente significativa para las mujeres bejaranas.

La jornada principal será el jueves 5 de febrero, que comenzará a las 11:00 h con el encuentro de las Águedas en La Corredera, donde el tamborilero “Churruchuela” animará la mañana. Durante el acto, habrá degustación de perrunillas y vino.

A las 12:00 h, el alcalde recibirá a las participantes en el Consistorio, momento en el que se producirá el tradicional relevo simbólico entre la águeda saliente, Laura Sánchez Gil, y la águeda entrante, Micaela Claver Mogena.

Los actos religiosos tendrán lugar a las 13:00 h en la Parroquia de San Juan, con la celebración de la Santa Misa, seguida de una procesión por las calles Mansilla y Mateo Hernández.

Como colofón a la jornada, a las 14:30 h se celebrará una comida, baile y chocolatada en el restaurante La Cerrallana, con un menú especial por un precio de 43 euros. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 923 099 111.

La programación se completará el sábado 7 de febrero, con el concierto del grupo “ConCuerdas” en el salón de actos del Convento de San Francisco, a las 19:00 h. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

👉 Águedas 2026 en Béjar – Programa completo