La Coral de Béjar lleva su música navideña a Baños de Montemayor

La Coral de Béjar ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad en la vecina localidad de Baños de Montemayor. La cita será el viernes 29 de diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio Santa Catalina, un espacio que acogerá este evento cargado de emoción, música coral y espíritu navideño.

Bajo la batuta de Pedro Cañones Garzón, actual director de la agrupación, la Coral ofrecerá un cuidado repertorio que combinará obras polifónicas clásicas con canciones navideñas populares de diversas épocas y estilos. La selección musical está pensada para conectar con el público a través de melodías tradicionales y contemporáneas, en un ambiente festivo y cercano.

El concierto forma parte de las actividades organizadas por la Coral de Béjar durante las fiestas navideñas en la provincia, y supone una oportunidad para disfrutar del talento local y del patrimonio musical de Béjar, trasladado en esta ocasión a uno de los municipios del norte de Cáceres.

El acceso al concierto será libre hasta completar aforo.